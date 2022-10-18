بعيداً عن استخدام أجهزة المحمول الذكية المتطورة، قرر الملك تشارلز أن يعين موظفاً خاصاً لإيقاظه في صباح كل يوم.

فقد عين الملك تشارلز الثالث رجلاً خاصاً لإيقاظه كل صباح من خلال النفخ في المزمار خارج نافذته في الساعة الـ 9 صباحاً من كل يوم.

وقد ذكرت صحيفة «The Sun» البريطانية أن الملك اختار باول بيرنز لهذا المنصب، وذلك بعد الدور البارز الذي قام به في جنازة والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية الشهر المنصرم.

وبذلك حصل باول بيرز على أغرب وظيفة من الوظائف الملكية الكثيرة.

وكان قصر باكنغهام وبعد شهر واحد من وفاة الملكة إليزابيث، التي تُوفيت عن عمرٍ يناهز 96 عاماً في 8 من سبتمبر، قد كشف عن موعد حفل تتويج الملك تشارلز معلناً أن الحدث سيُقام السبت 6 من مايو 2023، في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، حيث تُوج الملوك البريطانيون منذ 900 عام.

وبعد ما يقرب من ألف عام من التقاليد، سيدير الخدمة رئيس أساقفة كانتربري.

وأكد القصر أيضاً أن تشارلز البالغ من العمر 73 عاماً، سيُتوَّج إلى جانب زوجته الملكة كاميلا.

ويُصادف هذا اليوم أن يكون اليوم نفسه الذي يحتفل فيه حفيده «آرتشي هاريسون»، ابن الأمير «هاري» و»ميغان ماركل» الأول بيوم ميلاده الرابع.

وقال قصر باكنغهام في بيان: «سيعكس التتويج دور الملك اليوم والتطلع إلى المستقبل، في حين أنه متجذر في التقاليد القديمة».

وقد جاء تاريخ التتويج مخالفاً لما كان متوقعاً على نطاق واسع؛ حيث اعتقد الكثيرون أن الملك «تشارلز» سيختار الثاني من يونيه بوصفه إشادة باليوم الذي تُوِّجت فيه الملكة «إليزابيث» في عام 1953.