ضمن جهودها الإغاثية والإنسانية الداعمة للنازحين واللاجئين السوريين، قدمت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني مساعدات إغاثية متنوعة للعائلات السورية النازحة في عرسال اللبنانية.

وقال عثمان الأحمد مسؤول الفرق التطوعية المشاركة بالحملة الإغاثية التي سيرتها الجمعية: إن الوقف الإنساني قدمت للنازحين السوريين في لبنان مساعدات إنسانية متنوعة، اشتملت على السلال الغذائية التي تكفي الأسرة الواحدة لفترة مناسبة، وكذلك ملابس الأطفال والبطانيات بمناسبة قرب حلول فصل الشتاء، بالإضافة إلى توزيع الخبز باعتباره القوت الأساسي ليومهم.

وأوضح الأحمد، أن الجمعية عملت خلال الفترة الماضية على متابعة أوضاع النازحين واللاجئين السوريين في لبنان، بهدف التفاعل مع احتياجاتهم، وهو ما تم خلال رحلتنا الإغاثية لعرسال، بتقديم العون والإغاثة إلى الأرامل والأيتام والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من النازحين واللاجئين السوريين،

وشدد الأحمد على استمرار الجمعية في تسيير وإطلاق القوافل الإنسانية الداعمة للاجئين والنازحين السوريين، والتي تهدف لتخفيف معاناتهم، في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة تحيط بهم وبأطفالهم.

كما ثمن الأحمد الدعم المتواصل الذي يقدمه أهل الكويت للنازحين واللاجئين السوريين، لما في ذلك من تجسيد لأسمى معاني الأخوة بين أهل الإسلام، مصداقاً لقول النبي ﷺ " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".. سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتقبل من المحسنين الكرام صدقاتهم، وأن يكتب لهم أجر تفريج الكربات.