نصح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخلیجي، بتجنب بعض الأمور خلال التواصل مع كبار السن حرصاً على التودد إلیھم بالشكل الصحیح.

وأوضح المجلس، أن تلك الأمور تتضمن الابتعاد عن إشعار كبار السن بأنھم جیل مختلف كون ذلك يشعرھم بالنقص، مع تجنب مقاطعتھم أثناء التحدث لأن كبیر السن قد يفقد الاسترسال والقدرة على إكمال الجملة عند مقاطعته وھو يتحدث.

ولفت إلى أنه يجب أيضاً تجنب استخدام الھاتف عند مجالسة كبار السن لأن ذلك يشعرھم بعدم الاھتمام والإنصات، مع الحرص على الابتعاد عن إصدار الأحكام على أحاديثھم كون ذلك يجعلھم ينفرون من البدء في الحديث، إلى جانب تجنب عدم الاھتمام بما يقولون.