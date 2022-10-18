توفي طفل من غير محددي الجنسية في انهيار سقف منزل ذويه بمنطقة الصليبية، وقال مصدر امني لـ « الأنباء» ان شخصا من غير محددي الجنسية من مواليد 1983 تقدم الى المخفر وأحضر تقريرا طبيا لابن أخته ويدعى محمد ع غير كويتي الجنسية مواليد 2018 وتضمن التقرير (وصل الطفل متوفيا الى المستشفى في الساعة 7.25 صباحا بواسطة أهله حيث لايوجد نبض أو تنفس في القلب والحدقات متوسعة وتم عمل اللازم وتحويل الجثة للطب الشرعي، حيث أفاد المبلغ بسقوط سقف المنزل الواقع في منطقة الصليبية مما تسبب بوفاة الطفل لذا نحيلها لكم حيث الاختصاص ،وسجلت قضية برقم :2022/341جنح الصليبية .