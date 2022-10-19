تصدرت جامعة "أكسفورد" قائمة "تايمز هاير إيديوكشن" لأفضل جامعات العالم للسنة السابعة على التوالي، وظلت الأمريكية "هارفارد" في المرتبة الثانية.

وواصلت الولايات المتحدة هيمنتها على قائمة أفضل الجامعات في العالم، إذ احتلت 7 مراكز من العشرة الأوائل، و58 مركزًا من ترتيب أفضل 200 جامعة.

ولكن هناك تحذيراً من أن الجامعات الصينية تقترب من الهيمنة الأمريكية العالمية على التعليم العالي، حيث كشف التصنيف أن التفوق البحثي للجامعات الأمريكية يتضاءل جزئيًا بسبب الفجوة المتزايدة بين ناتج جامعات النخبة وبقية الجامعات.

وشمل تصنيف هذا العام 1799 جامعة في 104 دول ومناطق، ويستند إلى 13 مؤشرًا يقيس أداء الجامعات في أربعة مجالات هي التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

ومن بين الجامعات السعودية التي شملتها القائمة، احتلت جامعة "الملك عبدالعزيز" المرتبة 101 على مستوى العالم، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (201-250)، وجامعة الملك سعود (251-300)، وجامعة الفيصل (301-350).

وفي الإمارات، جاءت جامعة الشارقة وجامعة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب (251-300)، وجامعة أبوظبي (301-350)، وجامعة خليفة (351-400)، وجامعة زايد (501-600)، والجامعة الأمريكية بالشارقة (601-800).