تستهدف شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص بيع أصغر طائراتها من فئة طائرات رجال الأعمال طراز أيه 220 في محاولة لتعويض خسارة مبيعاتها في السوق الروسية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في اواخر شباط/فبراير الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة الأوروبية سترصد موارد إضافية للترويج للطائرة المعروفة باسم طائرة الشركات أو "ايه .سي .جيت" من الطراز أيه 220 عندما تدخل الخدمة في النصف الأول من العام المقبل، حيث ترى أن الولايات المتحدة تعتبر أفضل مكان لتسويق هذه الطائرة باعتبارها أكبر سوق لطائرات رجال الأعمال في العالم.

وقال بيون ديفورج رئيس قطاع طائرات رجال الأعمال في أيرباص "في الماضي وقبل تطوير الطائرة أيه.سي.جيه 220 لم تكن منتجاتنا تناسب جيدا احتياجات السوق الأمريكية... الآن مع الطائرة أيه 220 نبدأ البيع هنا، نحن نستثمر الكثير من الطاقة لتجهيزها لدخولها الخدمة".

أطلقت يرباص مشروع نسخة طائرة الشركات من عائلة أيه 220 خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. ورغم أن المبيعات بدأت بطيئة فإنها بدأت تزيد، حيث تلقت الشركة طلبيات لشراء أربع طائرات خلال العام الحالي منها طائرتان لشركة التأجير الأمريكي أزورا كجزء من صفقة أكبر لصالح شركة الطيران.