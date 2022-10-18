أعلنت شركة الأدوية السويسرية روش ارتفاع مبيعاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2% أو بنسبة 1% سنويا مقومة بالفرنك السويسري إلى 47 مليار فرنك.

واستقرت مبيعات قطاع الأدوية في الشركة السويسرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عند نفس مستويات العام الماضي ويبلغ 2ر33 مليار فرنك. وأشارت روش إلى استمرار النمو القوي لمبيعات عقاقير أوكريفوس وهيملبرا وإيفرسدي وفيسجو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

كما زادت مبيعات قطاع مستلزمات التشخيص الطبي بنسبة 6% سنويا.

وتتوقع روش استقرار أو نمو المبيعات بمعدل لا يزيد عن 5% خلال العام الحالي ككل مع تثبيت أسعار الصرف. كما تستهدف الشركة تحقيق أرباح أساسية للسهم الواحد بنسبة في حدود 5% مع تثبيت أسعار الصرف. وتعتزم روش زيادة توزيعاتها النقدية بالفرنك.