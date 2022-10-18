أعلن مسؤولون في المملكة المتحدة عن وجود "مستويات غير مسبوقة" من تفشي إنفلونزا الطيور على مستوى المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن مسؤولين حكوميين قولهم إن إجراءات شديدة تم إتخاذها في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث تم تأكيد ظهور بؤرات أخرى في موقع في شمال ويلز في أحدث اكتشاف للمرض، حيث تم العثور على دواجن في أنجلسي بويلز تحمل سلالة إنفلونزا الطيور (اتش 5 إن 1) مما أدى إلى إعلان منطقة عزل تصل إلى مساحة 1.9 ميل حول المنطقة، كما تم إنشاء منطقة مراقبة أخرى بعرض 6 أميال بينما يراقب العلماء تفشي المرض.

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية ، إنه أصبح الآن من المتطلبات القانونية لجميع مربي الطيور في إنجلترا وويلز واسكتلندا اتباع إجراءات صارمة للأمن البيولوجي للحماية من خطر إنفلونزا الطيور.

يشار إلى أن أنجلسي هو أحدث موقع فيه انتشار لإنفلونزا الطيور ينذر بالخطر والذي وصفه كبير المسؤولين البيطريين في حكومة المملكة المتحدة بأنه وصل إلى "مستويات غير مسبوقة".

وشهدت البلاد أكبر زيادة على الإطلاق في أنفلونزا الطيور حيث تم تحديد أكثر من 170 حالة في العام الماضي في جميع أنحاء المملكة المتحدة.