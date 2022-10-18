أبدت المراكز التجارية الكبرى في لندن غضبا شديدا بعد أن ألغى وزير الخزانة الجديد جيرمي هانت قرار سلفه بالسماح للزوار الأجانب باسترداد ضريبة القيمة المضافة."

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بول بارنز رئيس رابطة المتاجر الدولية للبيع بالتجزئة صرح بقوله " هذا إجراء قصير النظر يستند إلى توقعات غير دقيقة وغير مكتملة" واصفا هذا النغيير الجذري بأنه "ضربة قاصمة للسياحة في المملكة المتحدة وللشارع التجاري البريطاني".

وكشف هانت النقاب اليوم عن سلسلة من اجراءات التضييق المالي بعد خطط سابقة لرئيسة الوزراء ليز تراس ووزير خزانتها السابق كواسي كوارتينج اعتمدت على الاقتراض العام المرتفع وتسببت في إحداث فوضى بالأسواق.

كان كوارتينج أعلن في 23 أيلول/سبتمبر الماضي عن برنامج للتسوق بدون ضريبة القيمة المضافة للزوار الأجانب للمملكة المتحدة ، وهو ما يسمح للسائحين بالاسترداد الكامل للضريبة المحددة بـ 20% لدى مغادرتهم البلاد.

لكن جرى إقالته الأسبوع الماضي بعد إستمرار إعراب المستثمرين عن قلقهم إزاء تأثيرات تخفيضاته الضريبية غير الممولة.