أكدت المطربة نانسي عجرم أن أغنية "على شانك" عمل فني مميز وما كانت لتخرج بهذا الشكل بدون مجهودات فريق العمل.

وقالت نانسي عجرم - في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك " - "يغمرني كل الحب الذي تلقيته .. وأنا ممتنة للغاية للفريق الرائع لبذل كل الجهود لخروج أغنية (على شانك) بهذا الشكل المميز".. لم أكن لأفعلها بدونكم يا رفاق .. شكرا لكم".

وحققت أغنية "على شانك"، التي طرحتها المطربة على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية تفاعلا كبيرا من المتابعين، وحصدت 9.9 مليون مشاهدة خلال 12 يوما من طرحها.

وواصلت نانسي عجرم الترويج للأغنية، حيث غيرت غلاف صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ووضعت ملصق الأغنية، وأعادت نشر التعليقات التي تتلقاها من الجمهور بعد إصدار الأغنية.

وتعد الأغنية أحدث أعمال نانسي عجرم الغنائية والتي طرحتها يوم 6 أكتوبر الجاري على المنصات الرقمية، وهي كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.

وكانت نانسي عجرم أصدرت أغنية " صح صح" في شهر يوليو الماضي على المنصات الرقمية ، وهي كلمات الشاعر أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد، وتوزيع موسيقي للعالمي "مارشميلو" ، وحققت ملايين المشاهدات.