سوف تعود فرقة فيلم الاوركسترا السيمفوني الإسبانية لتقدم عروضا مبهرة مباشرة في جولة فنية تبدأها من مسارح مدينة سان سباستيان، تستحضر الموسيقى التصويرية لأفلام الأبطال الخارقين عبر تاريخ السينما، مثل سوبرمان، وسبايدرمان، والرجل الحديدي.

ومن المقرر أن تستهل الفرقة جولتها على مسرح الكورسال في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعرض يحمل عنوان "كرايبتون"، بقيادة المايسترو والمؤلف الموسيقي، كونستانتينو مارتينيز أورتس.

ومن المتوقع أن يحضر هذه العروض أكثر من 100 ألف متفرج في عدة مدن إسبانية تشمل العاصمة مدريد، وفالنسيا، وبرشلونة وأشبيلية وغيرها، وتتزامن الجولة مع الذكرى العاشرة لتأسيس الفرقة التي قدمت حتى الآن أكثر من 300 حفلا شاهدها ما يزيد على نصف مليون متفرج. وسوف تختتم الجولة في حزيران /يونيو .2023