اتفق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري "جياني إنفانتينو" والرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" اليوم /الثلاثاء/ على إعادة تقييم إجراءات السلامة في الملاعب بجميع أرجاء البلاد، وذلك عقب مصرع أكثر من 130 شخصا جراء تدافع جماهيري خلال إحدى المباريات في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال إنفانتينو - وفقا لشبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الأولوية القصوى في إندونيسيا ستكون لإصلاح وإجراء تغييرات في كرة القدم بالبلاد.

يذكر أن إنفانتينو يقوم بزيارة إلى جاكرتا بعدما وافقت إندونيسيا والفيفا على تشكيل فريق عمل مشترك في أعقاب مأساة الاستاد، وأيضا في الوقت الذي تستعد فيه إندونيسيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة العام المقبل.

وكان حادث قد وقع في ملعب لكرة القدم مطلع الشهر الجاري في مدينة "مالانج" بشرق إندونيسيا عندما اقتحم آلاف المشجعين الملعب وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى حدوث تدافع، كما تسببت هذه المأساة أيضا في إصابة 180 شخصا وتعد واحدة من أكثر كوارث الملاعب الرياضية دموية في العالم.