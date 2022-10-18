أظهرت دراسة أن الاتحاد الأوروبي قام بتوليد كهرباء من مصادر طاقة متجددة بكميات أعلى من أي وقت مضى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

ووفقا لتقرير صدر اليوم الثلاثاء عن مركزي الأبحاث إيمبر و إي 3 جيه ، فإنه خلال الفترة ما بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر الماضيين، تم توليد 24% من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رفع الاتحاد الأوروبي من إنتاجه للكهرباء من هذين المصدرين للطاقة بنحو ثلاث نقاط مئوية.

وتم توليد 345 تيراوات ساعة من الرياح والشمس خلال الفترة المذكورة من العام الجاري، بارتفاع بواقع 39 تيراوات ساعة مقارنة بنفس الفترة من عام .2021

ووفقا للدراسة، وصلت ألمانيا لمستوى قياسي بلغ 104 تيراوات ساعة من الكهرباء من الشمس والرياح منذ آذار/مارس الماضي.

وحققت 19 دولة في الاتحاد الأوروبي مستوى إنتاج كهرباء قياسي من الرياح والشمس، ومن بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا.

وجاء في بيان صحفي" الزيادة القياسية في الطاقة المتجددة مقارنة بالعام الماضي أدت لتجنب الحاجة لـ8 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الأحفوري بتكلفة 11 مليار جنيه استرليني (8ر10 مليار دولار)".