أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي ارتفاع الفائض التجاري لأيرلندا خلالآب/ أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث زادت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

وارتفع الفائض التجاري لأيرلندا خلال آب/أغسطس الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 636ر6 مليار يورو مقابل 624ر3 مليار يورو خلال تموز/يوليو الماضي.

كان الفائض التجاري خلال آب/أغسطس من العام الماضي 147ر5 مليار دولار.

زادت صادرات أيرلندا خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 26% شهريا في حين زادت الواردات بنسبة 9% فقط.

في الوقت نفسه زادت الصادرات بدون حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 48% وزادت الواردات بنسبة 60%.