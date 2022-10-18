بدأت، اليوم /الثلاثاء/، فعاليات الاجتماع التسعين للجمعية العمومية للشرطة الدولية (إنتربول)، الذي تستضيفه الهند في العاصمة /نيودلهي/، بمشاركة وفد باكستاني رغم زيادة حدة التوترات بين البلدين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - في بيان - أن رئيس الوزراء سيوجه كلمة إلى المشاركين في اجتماعات الجمعية العمومية للانتربول التي تعقد خلال الفترة ما بين 18 - 21 أكتوبر الحالي في نيودلهي، وتشارك فيها وفود من الدول الأعضاء بالانتربول البالغ عددها 195 دولة، وأن هذه الوفود تضم وزراء داخلية وقادة شرطة ورؤساء مكاتب مركزية وطنية وعددا من كبار الضباط.

وأشار البيان إلى أن هذه تعتبر أول مرة تعقد فيها الجمعية العمومية للانتربول اجتماعاتها في الهند منذ حوالي 25 عاما، موضحا أن اقتراح الهند استضافة اجتماعات الجمعية خلال العام الحالي، الذي يتزامن مع مرور 75 عاما على استقلال الهند، حظي بقبول أغلبية ساحقة من أعضاء الجمعية العمومية للانتربول.

وأضاف أن استضافة اجتماعات الجمعية للانتربول في نيودلهي تتيح فرصة لعرض الخبرات الهندية في مجال إرساء القانون والنظام.