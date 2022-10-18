أظهر نموذج بلومبرج إيكونوميكس للتوقعات الاقتصادية أن احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي إلى دائرة الركود خلال الـ 12 شهرا المقبلة أصبح 100% وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الشهر المقبل.

وأشارت بلومبرج إلى أن أحدث نماذج احتمالات الركود التي أعدتها المحللتان الاقتصاديتان في بلومبرج آنا وونج وإليزا وينجر أشارت إلى ارتفاع احتمالات الركود لكل الأطر الزمنية لتصل إلى 100% بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2023، مقابل 65% فقط في الفترة السابقة.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التوقعات ستكون غير جيدة بالنسبة للرئيس بايدن الذي قال أكثر من مرة إن الولايات المتحدة ستتجنب الركود الاقتصادي وأن أي تراجع للاقتصاد سيكون "طفيفا للغاية"، في إطار محاولاته التأكيد على أن الاقتصاد الأمريكي يقف على أقدام صلبة في ظل إدارته.

يذكر أن نموذج بلومبرج إيكونوميكس للتوقعات الاقتصادية يستخدم 13 مؤشرا ماليا واقتصاديا للتنبؤ بفرص التباطؤ خلال فترة من شهر إلى عامين قادمين.

وبحسب النموذج، فإن احتمال حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي خلال 12 شهرا يصل إلى 100%. في حين أن احتمال حدوث الركود خلال 11 شهرا مقبلة يصل إلى 73% مقابل 30% وفق القراءة السابقة للنموذج. ويقل الاحتمال إلى 25% خلال الـ 10 أشهر مقابل صفر في المئة وفق القراءة السابقة.