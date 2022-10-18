اجتمع في العاصمة الإسبانية مدريد وزير التعليم العالي والجامعات، جوان سوبيراتس، ووزيرة التحول البيئي والطاقة والتحدي الديموغرافي، تيريسا ريبيرا، برؤساء الجامعات لبحث وضع خطة ترشيد الطاقة خلال فصل الشتاء في الجامعات الإسبانية.

وقال سوبيراتس بمناسبة انعقاد منتدى أوروبا، إن الجامعة أثناء عصر فرانكو كانت مقيدة، ولم يكن مسموحا الحديث فيها إلا بلغة واحدة، مؤكدا أنه "يجب أن تكون الجامعة مكانا تعرض فيه جميع الأفكار. وأن ما يقلقنا حقا أن تصبح الآن مكانا لطرح خطاب الكراهية".

وكانت بعض الجامعات في فالنسيا قد طرحت إمكانية فصل التدفئة أثناء فصل الشتاء بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة، نتيجة للحرب في أوكرانيا. وأكد الوزير أنه تحدث مع ريبيرا لعقد اجتماع مع رؤساء الجامعات "لوضع خطة عن سبل تمكن الجامعات من التكيف مع هذه العملية الطارئة".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الإسبانية اتخذت تدابير في هذا الشأن منها إبقاء أجهزة التدفئة عند درجة حرارة 19 مئوية أثناء فصل الشتاء، وغيرها من التدابير الأخرى لتقليل تكلفة الطاقة، ولكنه أكد أيضا على ضرورة وضع خطة خاصة بالنسبة للجامعات.

ويرى المجلس الأعلى للجامعات أنه يجب زيادة موازنة الجامعات بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بما أعلن عنه في بداية العام الدراسي الحالي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وتتحمل حكومات أقاليم الحكم الذاتي تكاليف الطاقة في الجامعات الحكومية، ويرى المجلس الأعلى أنه يتعين على كل جامعة اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة بصورة منفردة لتوفير الطاقة حسب ظروفها.