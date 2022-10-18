كرر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك»، هيثم الغيص، تأكيده، اليوم الثلاثاء، على أن قرار «أوپيك+» الأخير بخفض إنتاج النفط تم بالإجماع، إذ قررت المجموعة اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية.

وقال الأمين العام لـ «أوپيك»: «كان هناك توافق في الرأي للتحرك الآن لمنع أي أزمة مستقبلا».

واتفق أعضاء «أوپيك+» في ختام اجتماعهم الأربعاء 5 أكتوبر، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر، وتمديد «إعلان التعاون» حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ «أوپيك+» كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

من ناحية أخرى، أشار الغيص إلى أن الطلب على الطاقة من المنتظر أن يرتفع بشدة في 2045، بواقع 23% إلى 351 مليون برميل يوميا من 258.7 مليون برميل يوميا في 2021.