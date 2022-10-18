ثمن رئيس ملتقى إنجازات شبابية كويتية جمال العدواني الدعم الكبير الذي قدمه رجل الأعمال فهد المعجل للنسخة الرابعة من المهرجان، مقدرا الحرص على التواصل مع الأجيال المختلفة من شباب الكويت إيمانا منه بضرورة تشجيع وتحفيز أبنائنا وبناتنا المتميزين ودعمهم للاستمرار في التفوق والتميز في كل المجالات.

وأوضح العدواني انه من هذا المنطلق حرص الملتقى على تكريم المعجل إيمانا وعرفانا وتقديرا لجهوده ودعمه للملتقى وحرصه على استمراره سنويا.

هذا، وتم تنظيم ملتقى إنجازات شبابية كويتية هذا العام تحت رعاية المعجل وبالتعاون مع الهيئة العامة للشباب بهدف تقديم الدعم الإعلامي والتنموي للطاقات الشبابية وإبراز مواهبهم بالصورة المشرفة وتحفيز الآخرين ليحذوا حذوهم ويصبحوا قدوة لشباب وفتيات الكويت مستقبلا.