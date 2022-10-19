هل يساعد فيتامين سي فعلياً في الوقاية من نزلات البرد؟



نحن نعلم أن فيتامين سي، أو حمض الأسكوربيك، كما هو معروف أيضا، ضروري لعمل جهاز المناعة لدينا بشكل سليم.

وتعتبر النظرية القائلة بأن فيتامين سي يحمينا من الزكام الموسمي جديدة نسبيا، حيث قام لينوس بولينغ الحائز جائزة نوبل بتعميمه في أوائل السبعينيات.

وفي الوقت نفسه، لم يكن لديه أي دليل قوي يدعم ادعاءه. وفي العقود التالية، حاول العديد من العلماء تحديد التأثير الدقيق لفيتامين سي على نزلات البرد فأسفرت الدراسات الحديثة عن نتائج مختلطة.

فهل يجب عليك تناول فيتامين سي؟ هنا، نلقي نظرة على أحدث الأبحاث لمساعدتك في تحديد ما إذا كان الأمر يستحق ما تدفعه أم لا. ومع ذلك، فمن الأفضل استشارة طبيبك قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي.

فهل يساعد فيتامين سي في الوقاية من نزلات البرد؟ وفقا لمجلة Nutrients، فإن فيتامين سي ضروري للحفاظ على سلامة الحواجز الظهارية - جميع الأسطح التي تمنع أي ملوثات خارجية من دخول أجسامنا. وتعد جدران الجلد والأمعاء أمثلة جيدة على الحواجز الظهارية.

ويساعد فيتامين سي أيضا على حماية بشرتنا من مسببات الأمراض من خلال تقوية بنيتها وتعزيز قدرتها على «البحث عن» الجذور الحرة، ويعزز قدرة جهاز المناعة لدينا على اكتشاف وتدمير الميكروبات قبل أن تبدأ في تشكيل خطر على صحتنا.

لذلك من الناحية النظرية، يجب أن يحمينا فيتامين سي من التهابات الجهاز التنفسي الطفيفة. ولكن وفقا لمراجعة منهجية رئيسية، لا يوجد دليل على أن مكملات فيتامين سي تقلل من حدوث نزلات البرد لدى عامة السكان. ومع ذلك، قد يكون مفيدا للأشخاص الذين يتعرضون لفترات قصيرة من التمارين البدنية الشديدة.

وتزيد التمارين المكثفة بشكل كبير من الإجهاد التأكسدي، وبالتالي قد تضعف الحواجز الظهارية وتزيد من فرصة الإصابة بالعدوى. ووفقا لتحليل نشر في مجلة Biomed Research International، يمكن أن يساعد فيتامين سي بالفعل في تقصير مدة نزلات البرد.

وقد كان وقت تحسن الأعراض ووقت الشفاء الكلي أفضل مع مكملات فيتامين سي مقارنة بالعلاج المضاد للفيروسات وحده. وتشير نتائج تحليل آخر إلى أن تناول جرعات علاجية إضافية في بداية البرد قد يساعد أيضا في تقصير مدة البرد، وكذلك تخفيف الأعراض مثل ألم الصدر والحمى والقشعريرة.



المصدر: «لايف ساينس»