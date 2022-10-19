عبدالعزيز الفضلي



شاركت جمعية الكشافة الكويتية في المخيم الكشفي العالمي عبر الانترنت واللاسلكي والذي يقام سنويا في أكتوبر من كل عام. وفي هذا السياق، قال أمين عام جمعية الكشافة إبراهيم العيد إن المخيم شهد مشاركة جميع الكشافين من مختلف دول العالم لإجراء اتصالات من خلال وسائل هواة اللاسلكي وإشارات الراديو على الموجات القصيرة وبعض المحادثات المباشرة عبر الانترنت، مشيرا إلى انه تم خلاله تبادل الأفكار والخبرات بين الكشافين على مستوى أكثر من 130 دولة مشاركة. وأوضح العيد انه تم التواصل مع أكثر من 60 دولة من دول العالم، منوها الى أن المخيم تخللته برامج ترفيهية كشفية بين الفرق الأهلية وجوالة الكويت وكشافة وزارة التربية بالتعاون مع جمعية هواة اللاسلكي، كما تضمن المخيم إقامة لجنة الحماية من الاذى بالجمعية ورشة عمل بعنوان «كيف أحمي نفسي من الأذى» وقدمها القائد خالد مال الله ونالت استحسان المشاركين.



وأضاف: في نهاية المخيم يحصل المشارك على شهادة مشاركة ولوجو المخيم العالمي جوتا جوتي، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجميع المشاركين في المخيم.