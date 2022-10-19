أشاد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية العربية ـ الألمانية كريستوف بلوس بدور الكويت في إرساء السلام عالميا.



وذكرت سفارتنا لدى المانيا في بيان، أن ذلك جاء في لقاء بين المسؤول الألماني وأعضاء المجموعة البرلمانية المختصة من جهة وسفيرنا في برلين نجيب البدر من جهة أخرى.



ونقل البيان عن بلوس القول إن الكويت شريك يعتمد عليه في إرساء السلام ونزع فتيل النزاعات عالميا، مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الثنائي.



من جهته، قال السفير البدر في تصريح لـ«كونا»، إن الاجتماع كان مثمرا وبناء، وجاء في ظل العلاقات المتميزة بين الكويت وألمانيا، لافتا إلى عمق العلاقات التاريخية مع ألمانيا والحرص على تعزيزها.