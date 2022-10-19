شريف حمدي



شهدت بورصة الكويت قفزة لافتة على مستوى كل مؤشراتها في جلسة تعاملات امس، تجاوبا مع افتتاح الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة وبتشكيل الحكومة الجديدة، وسط حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين بأن يسود الاستقرار السياسي خلال الفترة المقبلة لإنجاز العديد من الخطط المتعلقة بالتنمية والتطوير.

وبدا جليا أن هناك إقبالا على الأسهم القيادية التي كانت قاطرة السوق للاتجاه الصاعد في جلسة امس من خلال زخم شرائي لافت، أدى إلى ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق، وساعد على ذلك تراجع أسعار كثير من هذه النوعية من الأسهم في الجلسات الماضية لمستويات مشجعة على الشراء.

ويدعم أداء البورصة في الفترة المقبلة استعدادات المتعاملين لمرحلة الكشف عن النتائج المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، وذلك لبناء المراكز الاستثمارية الجديدة خاصة أن هذه النتائج ستحدد ملامح النتائج الختامية للعام المالي الحالي.



وحققت القيمة السوقية مكاسب في جلسة امس بنحو 895 مليون دينار بنسبة 2% ليصل إجمالي القيمة إلى 45.36 مليار دينار، ارتفاعا من 44.47 مليار دينار أول من امس، وبهذه المكاسب عادت القيمة السوقية لتتجاوز 45 مليار دينار مجددا لتعوض جزء كبير من خسائر الجلسات السابقة.



وقفزت السيولة المتدفقة لسوق الأسهم امس بنسبة 75% بمحصلة 58.8 مليون دينار ارتفاعا من 33.6 مليون دينار أول من امس، تصدرها سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بعد إتمام عملية الاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد- البحرين بـ 16.6 مليون دينار.



وتلاه سهم أجيليتي بـ 11.5 مليون دينار، ثم سهم بنك الكويت الوطني بـ 3.8 ملايين دينار، وسهم الاستهلاكية بـ 2.5 مليون دينار، ثم بنك الكويت الدولي (KIB) بـ 2.4 مليون دينار.



وجاء سهم الاستهلاكية في صدارة الأسهم الأكثر تداولا بـ 22.4 مليون سهم ليظهر ضمن قائمة الأكثر تداولا بالقيمة في جلسة امس، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 204.5 ملايين سهم ارتفاعا بنسبة 90% مقارنة مع جلسة أول من امس بتداول 107.7 ملايين سهم.



وتصدر قطاع الصناعية 10 قطاعات اكتست باللون الأخضر بنسبة 4.01% تلاه قطاع الطاقة بـ 3.5%، كما اكتسى 88 سهما باللون الأخضر بنهاية تعاملات امس تشكل 56% من إجمالي الأسهم المدرجة، فيما تراجعت أسعار 23 سهما واستقرت أسعار 11 سهما، ولم يجر التداول على اسهم 35 شركة.

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 2.01% مضيفا 162 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 7929 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.7% بمكاسب 89.4 نقطة ليصل إلى 5327 نقطة، وعلى إثر ذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.01% بمكاسب 139.9 نقطة ليصل المؤشر إلى 7088 نقطة.