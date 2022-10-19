علاء مجيد



نشرت منصة «checkout» العالمية، تقريرا ترصد فيه التطورات التي تشهدها طرق الدفع الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتمادا على البيانات التي تم جمعها بالتعاون مع «YouGov» من خلال استطلاع آراء 15.5 ألف شخص في دول الخليج وباكستان ومصر والأردن.



ويظهر التقرير تأخر الكويت في استخدام طرق الدفع السائدة والتي يتزايد الاعتماد عليها خلال العامين الأخيرين مقارنة بباقي دول الخليج، ومن بين تلك الطرق الدفع باستخدام المحافظ الرقمية ومن حيث تفضيل الدفع عند الاستلام أو الشراء من خلال استخدام «اشتري الآن وادفع لاحقا».



وحلت الكويت في المركز الرابع وقبل الأخير بين الدول الخليجية من حيث نسبة تفضيل مواطنيها الدفع باستخدام المحافظ الرقمية، حيث يفضل 12% من الكويتيين الدفع باستخدام المحافظ الرقمية، وهي النسبة التي شهدت زيادة مقارنة بنحو 9% قبل عامين، لكنها أقل من باقي دول الخليج باستثناء قطر التي تصل فيها النسبة إلى 10%.



ويتصدر السعوديون تفضيل الدفع باستخدام المحافظ الرقمية بنسبة تصل إلى 26% وقد شهدت تلك النسبة زيادة كبيرة في آخر عامين حيث كانت تبلغ أقل من 10% في 2020 وفي المرتبة الثانية يأتي البحرينيون بنسبة 17% ثم الإماراتيون بنحو 14%.

وعربيا، حلت مصر في المرتبة الثانية في تفضيل المواطنين الدفع باستخدام المحافظ الرقمية بنسبة تصل إلى 23% وتطور كبير في آخر عامين مقارنة بمستوياتها البالغة 12% في 2020.



وعلى صعيد الدفع عند الاستلام يفضل 21% من الكويتيين ذلك وقد تراجعت تلك النسبة مقارنة بمستوياتها البالغة نحو 28% قبل عامين في 2020.



وتتقارب بذلك الكويت مع نظرائها من دول الخليج حيث يفضل 21% من القطريين الدفع عند الاستلام فيما تصل النسبة في البحرين والسعودية إلى 20% وتتفوق الإمارات ولكن بفارق طفيف حيث يفضل 23% منهم الدفع عند الاستلام، وذلك حسبما جاء في تقرير «checkout» عن التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022.



بينما يفضل 37% من الكويتيين الشراء الآن والدفع لاحقا BNPL وقد زادت تلك النسبة بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي حينما بلغت 22% فقط، ورغم ذلك الارتفاع تبقى الكويت في المرتبة الرابعة خليجيا، حيث تأتي قبل البحرين التي يفضل 26% فقط من مواطنيها الشراء الآن والدفع لاحقا.



فيما يتصدر السعوديون قائمة المواطنين الخليجيين في الشراء الآن والدفع لاحقا بنسبة تصل إلى 47% وبزيادة تفوق النصف عن العام، حيث بلغت النسبة 30% من المواطنين فقط في عام 2021، يليهم خليجيا، الإماراتيون بنحو 45% منهم يفضلون تلك الطريقة للدفع وبعدهم القطريون بنسبة 39%.



وفي ذلك السياق، يخطط نحو 37% من الكويتيين إلى الانضمام للاعتماد على طريقة «اشتري الآن وادفع لاحقا» خلال الفترة المقبلة.