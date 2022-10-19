كشفت شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، أن بورصة الكويت شهدت 5 عمليات طرح أولي، بلغت قيمتها الإجمالية 803 ملايين دولار، خلال الفترة منذ بداية 2016 وحتى 31 أغسطس 2022، أي خلال نحو 7 سنوات، فيما شهد سوق الأسهم بالسعودية أكبر عدد من عمليات الطرح الأولي وأعلى عوائد إجمالية بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث بلغ إجمالي العائدات لتلك الاكتتابات 38.9 مليار دولار، من خلال 60 طرحا أوليا، تلتها الإمارات بـ 14.5 مليار دولار عبر 11 طرحا أوليا.



ولقت التقرير الى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية استحوذ على 46% من إجمالي عمليات الاكتتاب الأولية لإماراتية بإجمالي 6.7 مليارات دولار، في حين استحوذ سوق دبي المالي على 54% بإجمالي 7.9 مليارات دولار.



وفيما يخص الطروحات الأولية خلال العام الحالي، أشار تقرير «المركز» الى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت 90 طرحا أوليا للأسهم خلال الفترة من بداية عام 2016 حتى 31 أغسطس 2022، بقيمة إجمالية بلغت 55.9 مليار دولار.



وأضاف «المركز» أن أسواق الخليج شهدت خلال 2022 أكبر عدد من الاكتتابات الأولية للأسهم خلال السنوات السبع الماضية، والتي بلغت 27 عملية طرح أولي بلغت قيمتها الإجمالية 14.5 مليار دولار، فيما شهد 2019 أعلى قيمة لعمليات الاكتتاب الأولية بإجمالي 27.3 مليار دولار، حيث شكل الاكتتاب الأولي لشركة أرامكو السعودية 94% من القيمة الإجمالية.



وحسبما أشار التقرير، شكل قطاع الطاقة في السنوات السبع الماضية 49% من إجمالي عمليات اكتتاب الطرح الأولي للأسهم الخليجية، حيث حيث بلغ الإجمالي 27.7 مليار دولار.

ومما يجدر ذكره أن الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية في عام 2019 شكل نحو 92% من عمليات الطرح الأولية للأسهم في قطاع الطاقة لأسواق مجلس التعاون الخليجي.



وتلى ذلك كل من قطاع المرافق وقطاع المواد اللذين شكلا 14% و6% على التوالي من إجمالي عمليات الاكتتاب الأولية للأسهم الخليجية، بقيمة إجمالية 7.6 مليارات دولار و3.5 مليارات دولار لكل منهما على التوالي.



كان الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية في سوق تداول هو أكبر طرح للأسهم من حيث القيمة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعد طرح نسبة 2% من أسهمها، كما أنه أكبر اكتتاب عام أولي في العالم (بقيمة إجمالية وصلت قرابة 25 مليار دولار).



وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (ديوا) وشركة بروج بي إل سي في المركزين الثاني والثالث على التوالي بعد طرحهما العام للأسهم في عام 2022، حيث طرحت شركة هيئة كهرباء ومياه دبي 9 مليارات سهم في سوق دبي المالي بسعر 2.48 درهم (بقيمة إجمالية 6.1 مليارات دولار تقريبا)، فيما عرضت شركة بروج 3 مليارات سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر 2.45 درهم (بقيمة إجمالية وصلت إلى قرابة ملياري دولار).



وخلال العام 2022، بلغ إجمالي الاكتتابات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 14.5 مليار دولار من خلال 27 اكتتابا أوليا، وشهد شهر فبراير أعلى نشاط بلغ 7 عمليات اكتتاب أولي بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.1 مليار دولار، في حين شهد شهر أبريل أكبر اكتتاب أولي من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة اكتتاب شركة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 6.1 مليارات دولار.



شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2022 أعلى قيمة إجمالية للاكتتابات الأولية بلغت 9.7 مليارات دولار من خلال 5 عمليات اكتتاب أولي.

واستحوذ سوق دبي المالي على 67% من إجمالي عمليات الاكتتاب الأولية للأسهم الإماراتية لهذا العام، بإجمالي 6.5 مليارات دولار، في حين استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على 33% بإجمالي 3.2 مليارات دولار.

وشهدت المملكة العربية السعودية أكبر عدد من عمليات الاكتتاب مقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، مع 20 اكتتابا أوليا بإجمالي 4.5 مليارات دولار.



وشهدت بورصة الكويت عملية اكتتاب أولي واحدة، وذلك مع طرح شركة أبناء علي الغانم للسيارات أسهمها للاكتتاب العام بقيمة إجمالية بلغت 323 مليون دولار، حيث طرحت الشركة 45% من أسهمهما في يونيو 2022 للاكتتاب العام من خلال طرح 124.875.000 سهم بسعر 793 فلسا.



وحسبما ورد في التقرير، فقد شكل قطاع المرافق 42% من إجمالي عمليات الاكتتاب للأسهم الخليجية لهذا العام، حيث جمع القطاع 6.1 مليارات دولار من العائدات بعد اكتتاب شركة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، تلاه قطاعي المواد والمواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية اللذان جمعا 2.5 مليار دولار بنسبة 17%، و2 مليار دولار بنسبة 14% على التوالي.



وتناول التقرير أبرز عمليات الطرح الأولي للأسهم في الأسواق الخليجية خلال العام وحتى 31 أغسطس، ومن ضمنها اكتتاب شركة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في سوق دبي المالي والذي حقق أكبر نسبة من العائدات، حيث بلغ 6.1 مليارات دولار في أبريل 2022 بعد بيع 18% من أسهمها، ما يجعلها أكبر عملية اكتتاب أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام من حيث القيمة، حيث شكلت 42% من القيمة الإجمالية لهذا العام، كما أنها أكبر اكتتاب أولي في المنطقة منذ اكتتاب شركة أرامكو السعودية في 2019 و2022.



وجاء الطرح الأولي لشركة بروج في المرتبة الثانية بعد نجاحها في الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو 2022، حيث قامت الشركة بطرح 10% من إجمالي رأس مالها المصدر، بقيمة إجمالية 2.0 مليار دولار، وهو ما يشكل 14% من إجمالي عمليات الاكتتاب للأسهم الخليجية منذ بداية العام، وما يجعلها أكبر عملية اكتتاب أولي في أبوظبي على الإطلاق.