في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم الكفاءات الشابة في الكويت رعى بنك بوبيان المعرض الوظيفي الذي نظمته مؤخرا الجامعة الأسترالية بالكويت ضمن خططه للتواصل مع طلاب الكلية وحديثي التخرج من مختلف التخصصات بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة.



وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني: نسعى من خلال مشاركتنا في مثل هذه المعارض الوظيفية التواصل مع شريحة الشباب الذين أثبتوا تمتعهم بقدرات إبداعية وأفكار مبتكرة جديدة تساعد على التطور والنمو ببيئة العمل بشكل متسارع وصولا إلى التنافسية مع كبرى المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي.



وأضاف: تكتسب هذه الفعاليات أهميتها نظرا لما تتمتع به من دور مؤثر وفعال في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في عملية البناء والتطوير بما يتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم، لاسيما في القطاع المصرفي.



وأوضح الرحماني أن هذه المبادرات الوظيفية تشكل جزءا من قيم بنك بوبيان واهتمامه الدائم بموظفيه وصقل مهارات المعينين حديثا من خلال برنامج تدريبي مخصص ليكونوا بمنزلة مصرفيين شاملين يتمتعون بالقدرات اللازمة ومؤهلون لدعم طموحات البنك في النمو الاستراتيجي الذي يدعمه، حيث يأتي هذا البرنامج من منطلق إيماننا في تطوير وتمكين جيل جديد من القادة المستقبليين.



من جانبه، أكد مسؤول استقطاب المواهب بإدارة الموارد البشرية فواز العجيل على تواجد مجموعة من موظفي إدارة الموارد البشرية في البنك قاموا بعمل المقابلات والرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل الطلاب المهتمين بالعمل في القطاع المصرفي.



وأضاف ان موظفي البنك قاموا أيضا بتقديم شرح مفصل عن بنك بوبيان وعرض حول عدد من الفرص الوظيفية لمختلف التخصصات والتعريف بخطط البنك ودوره والاهتمام الذي يوليه للموارد البشرية الوطنية، حيث يعتبر من البنوك المميزة في استقطاب الكوادر المميزة والعمل على تطويرها ورفع مستوى خبراتها.