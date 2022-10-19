الدوحة - فريد عبدالباقي



تقدم الاتحاد القطري لكرة القدم بطلب إلى نظيره الآسيوي لإقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، في فصل الشتاء، وليس في الموعد المحدد سابقا في صيف 2023، وذلك بعد اعتذار الصين عن استضافة البطولة بسبب كوفيد- 19، وأعلن الاتحاد القطري عن رغبته في استضافة البطولة خلال شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024.



ومن المقرر أن يناقش المكتب التنفيذي للاتحاد القاري خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل في شهر فبراير 2023، طلب الاتحاد القطري، بالإضافة إلى تباحث حول ملفات الترشيح المقدمة لاستضافة كأس آسيا 2027، والتي اقتصرت الآن على الاتحادين السعودي والهندي، وذلك بعد انسحاب الملف القطري من استضافة نسخة 2027.