القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. رضا حجازي، أن دوره هو استكمال خطة الدولة في عملية تطوير التعليم، واستكمال البناء على ما تم بشأن تطوير خطط وزارة التربية والتعليم، مضيفا أنها خطة متكاملة للدولة وليست خطة وزير.



وأضاف وزير التربية والتعليم ـ خلال تقديم بيانه أمام الجلسة العامة بمجلس النواب امس ـ أنه يعلم جيدا أن مسؤولية تكليفه بمهمة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صعبة وهي أمانة في عنقه أمام الله ثم أمام مجلس النواب وأمام شعب مصر وأمام القيادة السياسية، مؤكدا أنه على يقين بضرورة المساءلة لكل مسؤول، لذلك قرر أن يضع أمام مجلس النواب الحقائق كاملة بكل وضوح وأمانة وصدق وشفافية.