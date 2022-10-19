القاهرة - ناهد إمام



وجه وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار بضرورة التوسع في مشروع تشغيل العيادات المسائية، التابعة للتأمين الصحي على مستوى الجمهورية، والذي يتم تنفيذه على مرحلتين، حيث يجري العمل بتشغيل 50 عيادة مسائية بـ 6 تخصصات طبية، بالإضافة إلى 30 عيادة أسنان، وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، والشرقية).



جاء ذلك خلال عقده اجتماعا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، لمناقشة ملفات العمل لعام 2023، وفقا لخطط استراتيجية واضحة، وأهداف محددة، لضمان حصول المواطنين على أفضل خدمة طبية.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة د.حسام عبدالغفار إن الوزير اطلع على محاور عمل الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمؤسسات العلاجية، والإدارة المركزية للمؤسسة العلاجية غير الحكومية والتراخيص التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وفقا لمعايير وآليات مستحدثة.



وأضاف أن الوزير أكد، خلال الاجتماع، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتحسين العائد المادي للفرق الطبية، وتحسين بيئة العمل للطبيب المصري.