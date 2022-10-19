أكد نائب رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد ضرورة تأهيل الصحافيين الشباب وصقلهم بالخبرات كي يتمكنوا من مواكبة المستجدات على الساحة الإعلامية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الراشد لـ «كونا» في إطار مشاركته على رأس وفد جمعية الصحافيين الكويتية في المؤتمر الـ 14 لاتحاد الصحفيين العرب في القاهرة.



وأضاف الراشد ان «الاعلام التقليدي أو الصحافة التقليدية يمران بمراحل تتجه الى الاعلام الجديد أو الإعلام الإلكتروني»، داعيا إلى مواكبة تلك المستجدات من خلال التشريعات وغيرها، مشددا على أهمية الدعم من جانب المؤسسات الرسمية والخاصة لهذا الإعلام.



وقال الراشد إن الجيل الحالي من الشباب يتأقلم مع المستجدات كما فعلت قيادات الرعيل الأول في الصحافة، مؤكدا حاجة الشباب الى الخبرة حتى يصقلون في ظل حرية تقترن بالمسؤولية.



وشدد على ضرورة «أن يحتل الاعلام العربي والصحافة العربية المكان الصحيح المتأني والثابت والمستمر نحو الحداثة وكذلك الاعداد الجيد للصحافي لأن رسالته ومهنته في منتهى الخطورة».



في هذا الإطار، أكد الراشد على أهمية إعادة النظر في هيكلية الاتحاد ونظامه الأساسي بما يواكب المستجدات على الساحتين الصحفية والإعلامية.



وتابع الراشد «الاعلام منفتح والفضاء حر ومفتوح لكن الاوضاع ليست بالقوة التي لدى الاعلام الغربي المتطور الذي مر أيضا بهذه المراحل بشكل تدريجي والذي سبقنا بأكثر من 50 عاما».



وعن كيفية مساندة الاتحاد العام للصحافيين العرب لجميع الصحافيين في اطار من المسؤولية في هذه الفترة التي يتعرض لها العالم العربي من ازمات وكذلك الصحافة والاعلام، قال: إن الاتحاد يضم النقابات والجمعيات والروابط الصحافية في العالم العربي، وهذه النقابات والجمعيات كلها تعمل وتسعى من أجل خدمة أعضائها، متمنيا من الجهات الرسمية في كل الدول العربية ان تتفهم هذا الدور وكذلك جامعة الدول العربية ان تدعم هذا التوجه رسميا وشعبيا.



وأعرب الراشد عن سعادته لمشاركة الكويت في المؤتمر الـ 14 للاتحاد العام للصحافيين العرب ممثلة بجمعية الصحافيين الكويتية والمشاركة للمرة الـ 14 منذ تأسيس الاتحاد في القاهرة عام 1964.



واستذكر انعقاد المؤتمر الاول للاتحاد في الكويت عام 1965، مشيدا في الوقت ذاته باحتضان مصر للاتحاد طوال هذه السنوات الطويلة وما حظي به من دعم ومساندة في كل الظروف التي مرت بها الأمة العربية، مضيفا «لاتزال مصر هي الداعم الاساسي لهذا الاتحاد المهني».



وتمنى الراشد التوفيق للمشاركين في أعمال المؤتمر بالقاهرة، مجددا الشكر لمصر وقيادتها وأجهزتها الرسمية ولصحافتها العريقة لدعم الاتحاد ومساندته وكذلك الصحافة العربية.