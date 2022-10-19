‏تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أشاد خلاله بالانتخابات البرلمانية التي شهدتها الكويت مؤخرا وتقدم بالتهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وافتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة.



من جانبه، أعرب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، عن خالص الشكر لهذا التواصل الأخوي، معبرا عن اعتزازه بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة وأسرتي الحكم من وشائج وترابط، مشيدا سموه بما تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من إنجازات كبيرة ومشهودة في جميع المجالات، متمنيا سموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز المزيد من التقدم والسؤدد والازدهار.