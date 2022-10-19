أسامة أبو السعود

هنأ نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيمات طارق الفارس، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، متمنيا لمعاليه التوفيق في مهام منصبه بعد الثقة الاميرية السامية .

وناشد الفارس النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بسرعة الاستجابة وإنهاء معاناة المئات من أبناء الكويت العاملين بشركة ايكويت وإعادة الدخول من بوابة الشعيبة الجنوبية الخاصة بموظفي ايكويت وتسهيل دخولهم للمنشآت التي تشرف عليها الشركة .

واوضح الفارس ان الوضع حاليا "كارثي" بعد ان تم تحويلهم للدخول من بوابة واحدة وهي ذات البوابة التي يدخل منها عمالة المقاولين وهم بالآلاف يوميا مما سبّب ضغطا على هذه البوابة وتسبّب في تأخير دوام العاملين بسبب الازدحام غير الطبيعي أثناء عملية الدخول والخروج من الشركة يوميا .

واشار الى ان موظفي ايكويت يضطرون لركوب أكثر من 3 باصات يوميا في الذهاب والإياب من أجل وصول كل موظف الى موقع عمله داخل ميناء الشعيبة وهو ما يتسبب في ربكة بالعمل وخاصة في بداية الدوام .

واكد الفارس ان الأخطر من ذلك هو احتكاك موظفي "ايكويت" بعمالة شركات المقاولين واغلبهم من الاجانب حيث تزدحم البوابة بالمئات خلال عملية الدخول والخروج من العمل يوميا .

وطالب الفارس من النائب الاول إعادة الأوضاع الى سابق عهدها بتسهيل مرور موظفي ايكويت ودخولهم الى مقر عملهم بمواقع الشركة عبر البوابة الجنوبية القديمة توفيرا للوقت والجهد وانهاء الاحتكاك المباشر مع كثرة العمال .

كما دعا الفارس في ختام تصريحاته الى حل عاجل لمشكلة مواقف السيارات مؤكدا ان النائب الاول ووزير الداخلية صاحب قرار ونعلم جيدا مدى حرصه على أمن وسلامة ابناء الكويت داعيا الله - عز وجل - ان يوفق معاليه لخدمة الكويت واهلها الكرام في ظل قيادتنا الحكيمة.