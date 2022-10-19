أسامة أبو السعود

فاز متسابقون من اليمن وليبيا والولايات المتحدة الأميركية بجوائز أفضل قراء للقرآن الكريم بالقراءات العشر في مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته ضمن الدورة الحادية عشر والتي اختتمت أعمالها تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بفندق الريجنسي.

وقد أناب سمو أمير البلاد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، لحضور الحفل، بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للجائزة المهندس فريد عمادي، وجمع كبير من ضيوف البلاد .