عادل الماجد : مع اقتراب العام الحالي من نهايته نشعر بالرضا عن النتائج التي حققناها والتي تؤكد قوة الاستراتيجية التي اعتمدناها من البداية

البنك تقدم إلى المركز الرابع كأكثر البنوك الإسلامية أماناً على مستوى دول المنطقة

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت حوالي 79 مليون دينار مع استمرار البنك في تجنيب مخصصات بقيمة 31 مليون دينار محققاً بذلك ارباحاً صافيةً بلغت حوالي 49 مليون دينار بزيادة 52% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 11.8 فلس .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد "بنهاية الربع الثالث ومع اقتراب عام آخر من الانتهاء استمر بنك بوبيان في تحقيق النتائج الإيجابية التى تؤكد قوة الاستراتيجية التي لا يزال البنك يتبعها في التوسع محلياً مع الانطلاق بتأني للأسواق الخارجية".

واستعرض الماجد أبرز الارقام التى حققها البنك حتى نهاية سبتمبر الماضي حيث بلغ إجمالى اصول البنك 7.8 مليار دينار بنسبة نمو 6% كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 5.8 مليار دينار بنسبة نمو 7% فيما بلغت محفظة التمويل 5.8 مليار دينار بنسبة نمو 9% وبلغت الإيرادات التشغيلية 153 مليون دينار بنسبة نمو 9% وعلى مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة إلى حوالي 11.2%.

من ناحية أخرى قال الماجد ان البنك خلال الأعوام الماضية بدأ مسيرة التوسع خارجياً حيث نجح في الاستحواذ على بنك لندن والشرق الاوسط والذي يمتلك فيه حالياً حوالى 71% من الاسهم، ثم جاء إعلان البنك عن انطلاق أعمال Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم .

أكثر من 15 جائزة

من ناحية أخرى أشار الماجد انه خلال العامين الاخيرين اثبت البنك قوة ونجاح الاستراتيجية التى انتهجها منذ سنوات والتى أكدت على قوة البنك واستمراره على القمة رغم ارتفاع حدة المنافسة .

وأنهى بنك بوبيان الربع الثالث من العام الحالي 2022 بتحقيق أعلى معدل من الجوائز العالمية التي استطاع البنك الحصول عليها من مجموعة مميزة من المؤسسات المرموقة وفي مقدمتها مؤسسة يورومني ومجلة ميد ومؤسسة غلوبل فاينانس.

وحقق البنك أكثر من 15 جائزة مختلفة في مجالات الخدمات الرقمية والإبداع والإبتكار و المسؤولية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة توجها بجائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في الخدمات الرقمية للعام الثامن على التوالي من غلوبل فاينانس العالمية .

كما شهد العام الحالي تكريم اتحاد المصارف العربية للماجد باختياره الشخصية المصرفية العربية للعام 2021 ليكون بذلك أول مصرفي كويتي يتم اختياره للتكريم الذي يعتبر الأعلى الذي يمنحه الاتحاد لأصحاب الإنجازات المتميزة في القطاعين المالي والمصرفي العربي.

البنك الأكثر أماناً

وتمكن بنك بوبيان من تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته الأخيرة من خلال تقدمه إلى المركز الرابع ضمن قائمة مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لأكثر البنوك الإسلامية اماناً على مستوى دول الخليج وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك وقوته في مواجهة مختلف الأزمات.

وأعرب الماجد عن شعوره بالفخر إزاء تلك الإضافة للتقديرات العالمية التي حصل عليها البنك خاصة انها تأتي استناداً إلى التقارير الصادرة عن أفضل مؤسسات التقييم المالي على مستوي العالم كما أنها تأتي لتؤكد بالدليل على قدرة البنك على اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة دولياً اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك.

وأضاف " يمثل تقدمنا إلى المركز الرابع – مقارنة بالمركز الخامس قبل عامين ضمن نفس القائمة – خطوة أخرى نحو التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات التى تجعلنا نقترب من الهدف الاكبر لنكون ضمن قائمة البنوك الإسلامية المميزة على مستوى العالم " .

وأشار الماجد أن هذا الانجاز يكتسب أهميته من أهمية وقوة المؤسسة المانحة المشهود لها بالقوة والحيادية التامة واعتمادها على مرجعية الأرقام والتقارير الموثقة مؤكداً أن ذلك أيضا يؤكد نجاح البنك في التوسع محلياً والانطلاق المدروس خارجياً من خلال الاستحواذ على نسبة مؤثرة في بنك لندن والشرق الأوسط وتأسيس بنك نومو كأول بنك إسلامي رقمي عالمي.

خدمة مختلف شرائح العملاء

واستمر البنك في تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء مما جعله يحصد العديد من الجوائز التي تتعلق بخدمة العملاء ومن أبرزها جائزة مؤسسة " سيرفس هيرو "كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء في الكويت للعام الثاني عشر على التوالي منذ عام 2010 .

كما توجت مؤسسة يورومني العالمية بنك بوبيان بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديراً لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزويدهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.

وتكتسب هذه الجائزة أهميتها كونها ليست على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي فحسب بل على مستوى القطاع ككل وهو إنجاز يحققه البنك ويؤكد ريادته لقطاع الاعمال الناشئة حيث تم التقييم على أساس دقيق من مجموعة من المحكمين العالميين الامر يعكس تميز البنك ودوره الريادي في تقديم حلول مصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته في نمو أعمالهم من خلال توفير منتجات وخدمات مميزه لهم وتحقيق مستويات انتاجية أعلى لمواكبة آخر التطورات في تحفيز بيئة الأعمال.

ومنذ البداية ارتأت إدارة البنك التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه أصبح من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الكويتي وداعماً اساسياً للتنمية وتنويع مصادر الدخل ، وهو ما قررته الإدارة العليا في البنك من ضرورة التوجه لدعم مشروعاتهم وتنويع فرصهم نحو مزيد من الابتكار والابداع وتحفيز فرص نموها ومساعدتها على الانطلاق في مختلف القطاعات والمجالات.

وقد تم تصميم إدارة الخدمات المصرفية لإدارة مصرفية الاعمال خصيصاً لتقديم حلولاً مصرفية ذكية تفهم احتياجات هذه المشروعات وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية سهلة الاستخدام والمتاحة على مدار الساعة.

مسرعة بوبيان للاعمال

وخلال العام الحالي أعلن بنك بوبيان عن بدء إطلاق مرحلة البرنامج التدريبي للمشاريع والشركات المؤهلة لاستكمال مشاركتها في برنامج بوبيان لتسريع الأعمال ، الذي أطلقه البنك مؤخراً بالتعاون مع Fintech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي .

وتم اختيار 10 من المشاريع والشركات الناشئة من أصل 250 مبادر تقدموا للانضمام إلى برنامج بوبيان لتسريع الأعمال منذ الإعلان عن انطلاقه لأول مرة في دولة الكويت ، حيث يهدف البرنامج إلى ترسيخ استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في دولة الكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال.





