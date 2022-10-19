شدد على أهمية إفساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة للقيام بأدوار جديدة

عاطف رمضان

التقى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية في أول لقاء له بعد توليه الحقيبة الوزارية الجديدة.

واطلع العجمي خلال اجتماعه مع القياديين على خطة المؤسسة والمشاريع الإسكانية الجاري تنفيذها، حيث استمع إلى شرح موجز على الخطوات الجاري تنفيذها في المشاريع الإسكانية فضلا عن الاطلاع على الخطوات المزمع تنفيذها بشأن المشاريع الحالية والمستقبلية وآلية التوزيعات الإسكانية على المواطنين.

وخلال جولته في إدارة خدمة المواطن، دعا الوزير العجمي القياديين إلى ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن وتذليل جميع المعوقات والمشكلات والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها.

واطلع الوزير عمار العجمي على سير عملية اجراء القرعة على مشروع جنوب مدينة صباح الاحمد السكنية مع لجنة التوزيع وآلية عمل القرعة وتسليم المواطنين لقسائمهم.

وشدد العجمي على أهمية إفساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة، للقيام بأدوار جديدة إضافية تدعم تطوير المشاريع الإسكانية، لاسيما وأن المواطنين يترقبون طرح المزيد من المشاريع الإسكانية، كما اكد العجمي خلال زيارته لكاونتر تطبيق سهل الحكومي على اهمية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية للاسكان عبر التطبيق على مدار ٢٤ ساعة بحيث توفر الوقت والجهد على المواطنين دون الحاجة لمراجعة المؤسسة

وحث الوزير القياديين بالاستماع الى المواطنين والموظفين، مؤكدا على نهجه سياسة الباب المفتوح مع الجميع.