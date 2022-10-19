تحدث نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، عن أسباب عدم تمكنه من زيارة المطربة شيرين عبدالوهاب، التي تمر بأزمة حالكة مؤخرًا، مؤكدًا أن هناك الكثير من النجوم العرب الذي حاولوا زيارتها لكن لم يتمكن أحد من ذلك.

مصطفى كامل تحدث في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية المصرية لميس الحديدي عبر فضائية ON المصرية، قائلًا: «نحن مجتمعين جميعًا حاليًا، وأنا تواصلت بالفعل مع المطربة أنغام أكثر من ساعة حتى نحاول التوصل إلى حل فعلي لدعم شيرين، ولكن فوجئت بأن الزيارة ممنوعة حتى الانتهاء من التحقيقات الجارية والانتهاء من تشخيص حالتها».

وأضاف مصطفى كامل: حتى طبيبها الخاص سوف ينضم إلى اللجنة المشرفة على علاجها حاليًا، مؤكدًا أن النقابة سوف تظل في ظهرها وتحت أمرها في أي وقت، نحن جميعًا أنا وزملائي من العالم العربي سنظل في ظهر شيرين، رامي عياش وصل مخصوص من لبنان حتى يدعم شيرين، والنقابة سوف توفر لها الدعم النفسي والمعنوي المطلوب، وإن شاورت على شيء نحن تحت أمرها.

وحاول مصطفى كامل طمأنة الجمهور على صحة شيرين قائلًا: «تواصلت مع شقيق شيرين للاطمئنان عليها، وحالتها حاليا تزعل أي حد وأنا مش بحب أتدخل في حياة الناس ولكني زعلان على شيرين، خصوصا إن أول أغانيها كانت معايا، وفي النهاية إحنا يهمنا شيرين الإنسانة، قبل الفنانة، وإحنا كلنا في ظهرها، ومع الأسف فيه ناس كتيرة بتزايد عليها».

وعن إمكانية تدخله من أجل محاسبة المطرب حسام حبيب طليق شيرين، قال: ليس من حقي التدخل ومحاسبة حسام حبيب، لأنني لست جهة قضائية، ولا يوجد أحد تقدم لي بشكوى حتى أتدخل، سواء من شيرين أو حتى أهلها، ولم يتقدم أحد بطلب للتحقيق معه، والنقابة ليس من حقها التدخل في الأمور الشخصية.