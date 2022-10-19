أكد نائب مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني اليوم الأربعاء، ضرورة وضع استراتيجيات وخطط دفاعية سيبرانية تضمن بيئة معلوماتية أمنة لجميع أفراد المجتمع ومؤسساته.

وقال الحسيني في كلمة خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الخليجي الثالث للأمن السيبراني المقام برعاية الجهاز ويستمر يومين، إن التقدم التكنولوجي الهائل والمتسارع والمستمر الذي يشهده العالم في شتى مجالات الحياة وجوانبها أصبح له بالغ التأثير في حياتنا.

وأضاف أن هذا التقدم صاحبه تحديات أمنية خطيرة تتمثل في التهديدات التي تعددت أنماطها ومصادرها ماأدى إلى تزايد الاختراقات والهجمات الإلكترونية التي تسعى إلى تدمير البيئة المعلوماتية.

وذكر أن المؤتمر سيسهم في دعم الجهود الخاصة بالأمن السيبراني ويحقق الفوائد المرجوة منه عبر تقديم أحدث ما توصل إليه الخبراء والشركات العالمية واستعراض أهم وأحدث أدوات الأمن السيبراني من البرامج والتطبيقات والأجهزة الخاصة بذلك.

ولفت إلى أهمية هذا الحدث في تبادل الخبرات بين الجهات والمؤساسات التي تسعى لخلق بيئة معلوماتية آمنة مؤكدأ أهمية تفعيل توصيات هذا المؤتمر حتى يتم تحقيق الغايات المنشودة منه.