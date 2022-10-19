تحظى القرود في إحدى القرى الهندية باحترام وتقدير كبيرين، من جانب السكان المحليين، لدرجة أن بعض السكان يكتبون أراضيهم باسم القرود.

وبحسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال" فإن سكان قرية "أوبا"، وهي قرية صغيرة في ولاية "ماهاراشترا" الهندية يولون أهمية كبيرة للقرود تصل لحد تسجيل أراضيهم باسمها.

وتعتبر الأراضي الزراعية في الهند ثمينة للغاية، ويعد البلد الآسيوي دولة تنتشر فيها النزاعات على الأراضي بين السكان أحيانًا.

وهذا يجعل الوضع في أوبلا، وهي قرية يبلغ عدد سكانها 1600 نسمة مع نحو 100 من قرود المكاك، أكثر إثارة للاهتمام.

وإلى جانب الاحترام الكبير الذي يبديه الهنود للقرود وإطعامها، تجاوز سكان "أوبلا" كل ذلك، وسجلوا 32 فدانًا من الأرض باسم القرود، وهي حقيقة اعترَف بها رئيس القرية.

وقال بابا بادوال رئيس القرية "بينما تشير الوثائق بوضوح إلى أن الأرض مُلك للقرود، فمن غير المعروف مَن أنشأ هذا الحكم للحيوانات ومتى تم ذلك".

وأضاف "القرية هي موطن لما يَقرب من 100 قرد الآن، وقد تضاءلت أعدادُها على مر السنين؛ لأن الحيوانات لا تبقى في مكان واحد لفترة طويلة".

وشرح رئيس القرية ما ستؤول إليه الأرض بقوله "بالنسبة لحالة أرض القرد، ليس الأمر كما لو أن أي شخص يمكنه استشارة أصحابها بشأنها، لذلك أسست إدارة الغابات مزرعة عليها، وأنا متأكد مِن أن قرود المكاك ستوافق عليها".

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، يقوم القرويون بإطعام القرود كلما ظهرت على أعتاب منازلهم، ولا يزال البعض يتبع تقليد تقديم الهدايا للقرود أوّلًا خلال حفل زفاف، وبعد ذلك فقط الاستمرار في الإجراءات.