عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، أن تعليمات صدرت لاستكمال إجراءات تعيين أبناء الكويتيات من البدون والخليجيين للعمل في سلك التدريس لوجود حاجة الى تخصصاتهم، مشيرةً الى انهم اجتازوا المقابلات وتم قبولهم بعد حصولهم على الموافقات المطلوبة واللازمة من الجهات المعنية غير أن اجراءات تعيينهم تعطلت خلال الفترة الاخيرة .

وأوضحت المصادر أن وكيل التعليم العام اسامة السلطان، اولى الأمر اهتماماً كبيراً حيث أبلغ القطاع الإداري بضرورة إنهاء إجراءاتهم وإرسال الكشوفات لقطاع التعليم العام لإصدار قرارات التعيين، منوهةً إلى أن درجاتهم موجودة ولا يوجد أي عائق من تعيينهم .