مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام سعد الربيعان ووكيلة الديوان بالإنابة عبير الدعيج يواصلان جهودهما للتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للحصول على احتياجاتها من المسجلين للتوظيف استعداداً لترشيح دفعة جديدة من الراغبين في التوظيف من مختلف التخصصات بعد إنجاز ترتيب المتقدمين خلال المرحلة الـ 80.

وأوضحت أن هناك عملا تنسيقيا كبيرا مع هذه الجهات لإيجاد مزيد من المسميات الوظيفية التي تناسب أصحاب التخصصات التي لا توجد لها احتياجات مباشرة في سوق العمل الحالي.

وكان «الديوان» قد أعلن انه تمكن منذ بداية العام حتى الآن من ترشيح 19 ألفا و915، منهم 1133 من الكوادر الطبية وأصحاب الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم، و4285 من التربويين، و714 من حاملي المؤهلات التخصصية، و13783 من تخصصات نظم المعلومات والعلوم الإدارية بأنواعها والقانون وبعض التخصصات الهندسية.