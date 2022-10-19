وصل زوج الباندا الصيني العملاق "سهيل وثريا" صباح اليوم (الأربعاء) إلى الدوحة، في أول رحلة للباندا إلى منطقة الشرق الأوسط.

وبشأن الاستعدادات لاستقبال زوج الباندا، قال مدير إدارة الحدائق العامة في وزارة البلدية القطرية محمد الكواري فى تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه تم تهيئة بيت مخصص للباندا في منطقة الخور، حيث يقام حفل استقبال مبسط بحضور الجانبين الصيني والقطري لتدشين أول زوج من الباندا في منطقة الشرق الأوسط في دولة قطر.

وأضاف الكواري أن الباندا لها جمهور كبير في العالم ومن المتوقع أن يأتي الزوار بأعداد كبيرة لمشاهدتها في دولة قطر، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية لتكون زيارة الباندا من ضمن الأجندة السياحية في الدولة.

وأكد أن بلاده ستساهم في حماية حيوان الباندا من خلال هذا الزوج، إذ تستهدف أن تكون هناك أبحاث للباندا بمشاركة الجامعات المحلية والعالمية.

وأوضح أن حيوان الباندا يحضر لأول مرة إلى مناخ صحراوي، حيث دائما ما كانت الاتفاقيات مع دول مناخها بارد بينما قطر مناخها صحراوي، لذا ستجري ملاحظة ودراسة تطور سلوك الباندا في المناخ الصحراوي بالتعاون مع الجهات المختصة القطرية والصينية.

ومضى يقول إنه لحسن الحظ أن يصادف قدوم الباندا قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022"، ومن المؤكد أن جمهورا كبيرا من مشجعي كأس العالم عندما تكون لديهم أوقات فراغ سيكون حيوان الباندا خيارا رائعا لهم لمشاهدته في منطقة الخور.

وفيما يخص تسمية زوج الباندا بـ"سهيل وثريا"، بين الكواري أن هذين الاسمين لهما ارتباط شعبي كبير في دولة قطر وفي المنطقة والشرق الأوسط، فسهيل وثريا نجمان يظهران في السماء وبطلوعهما تستبشر شبه الجزيرة العربية بتحسن المناخ.

واستطرد قائلا "إنه من خصائص زوج الباندا أنهما لا يلتقيان، وطبعا سهيل وثريا هما نجمان لا يلتقيان أيضا، وجاءت تسمية الباندا تيمنا بهما، لأنهما لا يتلقيان وهما نجمان في السماء وأيضا لقيمتهما الغالية تماما كالباندا".

وتقدم الكواري بالشكر للجانب الصيني ولسفير الصين لدى الدوحة تشو جيان على التعاون وتسهيل كافة المهام منذ بداية طرح الموضوع في العام 2019، مضيفا أنه "لقد كانوا معنا وحاولوا تذليل كل الصعاب لحضور الباندا إلى قطر في الوقت المحدد"