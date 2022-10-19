أعلنت العائلة الملكية في الدنمارك ، أن الملكة مارجريت الثانية ستقيم أخيرا الشهر المقبل ، حفل استقبال تم تأجيله مرتين للاحتفال بمرور خمسين عاما على اعتلائها العرش.

وكانت الملكة تعتزم الاحتفال باليوبيل الذهبي في موعده الفعلي، في كانون الثاني/يناير الماضي، ولكنها أرجأت العديد من فعالياته إلى أواخر الصيف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

ولكن الملكة 82/ عاما/ قامت بتقليص الاحتفالات في أيلول/ سبتمبر الماضي مرة أخرى في بادرة احترام بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ومن المنتظر الآن إقامة حفل الاستقبال في قاعة بلدية كوبنهاجن في 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتجلس الملكة مارجريت الثانية، والتي تحظى بشعبية واسعة بين شعبها، على عرش الدنمارك منذ 14 كانون الثاني/يناير .