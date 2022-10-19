يساهم ضعف العملة المحلية في تايلاند (البات)، في انتعاش السياحة هناك بعد تفشي جائحة كورونا، وهو أمر أساسي لدعم الأداء الاقتصادي للبلاد، بحسب ما قاله وزير المالية أرخوم تيرمبيتايابايسيث.

وقال أرخوم في مقابلة على هامش اجتماع وزراء مالية منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك: "تايلاند قيمة مقابل المال"، مسلطا الضوء على مدى جاذبية الدولة بالنسبة للمسافرين الذين يبحثون عن صفقات.

وأوضح أن ضعف البات الذي استمر لفترة طويلة، سوف يساعد "بالتأكيد" في عودة المزيد من الأجانب.

وقال إن ضعف العملة المحلية - التي جاءت في المركز الثاني من حيث اسوأ أداء في جنوب شرق آسيا هذا العام - قد يستمر حتى عام 2024، مضيفا أنها لا تزال قادرة على المنافسة، وأن البنك المركزي لا ينبغي أن يشعر بالقلق مثل الاقتصادات الأخرى بشأن تدفقات رأس المال إلى الخارج.