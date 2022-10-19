أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي على شراء 75ر48% من أحد العقارات في مشروع كابيتال بارك بمدينة كامبريدج ببريطانيا، حيث سيدفع 2ر90 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) مقابل شراء حصة في مشروع مشترك مع مجلس استثمار أموال تقاعد القطاع العام وشركة لونج فولو ريال استيت بارتنرز.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجلس استثمار أموال التقاعد للقطاع العام في بريطانيا سيبيع حصة ويحتفظ بنسبة 75ر48% من أسهم المشروع المشترك في حين ستحتفظ شركة لونج فولو بالنسبة المتبقية وقدرها 5ر2%.

ومن المقرر إعادة تطوير العقار الذي يتكون حاليا من مكاتب إدارية بمساحة إجمالية 242 ألف قدم مربع ومساحة إضافية في مجمع مساحته الإجمالية 42 فدانا. وسيتم تحويل المبنى إلى مركز للعلوم الحيوية.