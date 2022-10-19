سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة للبط لأول مرة منذ حوالي ستة أشهر، حسبما ذكرت وزارة الزراعة.

وتم تسجيل الحالة الثلاثاء في المزرعة الواقعة بمقاطعة يتشيون 165/ كم جنوب شرق سول/، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وأمر رئيس الوزراء هان داك-سو السلطات بإعدام الدواجن داخل دائرة نصف قطرها 500 متر من المزرعة، كجزء من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض الفيروسي شديد العدوى.

وكانت آخر مرة سجلت فيها البلاد حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في نيسان/أبريل الماضي.

وقالت الوزارة إنه بناء على التقرير، طوقت السلطات المزرعة ونفذت إجراءات الحجر الصحي، بما في ذلك إعدام نحو 9800 بطة تربى هناك، كخطوة وقائية.