افتتح مساء الثلاثاء معرض فرانكفورت للكتاب في دورته الـ74، وهو الأكبر من نوعه في العالم، إلى جانب إقامة العديد من المنصات على أرض المعرض وتنظيم أكثر من ألفي حدث.

ومن المتوقع أن يجذب معرض الكتاب ما يقرب من 4 آلاف عارض من 95 دولة ومنطقة. وقد تم تسجيل مشاركة أكثر من 110 عارضين من البر الرئيسي الصيني، وفقا لكتالوج معرض الكتاب.

ومن ناحية أخرى، شدد المنظمون على أن أكبر معرض للكتاب في العالم ينبغي أن يكون مكانا للحوار والتكاتف في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار، حسبما قال يورغن بوس، الرئيس والمدير التنفيذي لمعرض فرانكفورت للكتاب، مشيرا إلى أن "الحضور يساعد على منع الاستقطاب".

إسبانيا هي ضيف الشرف المعرض لهذا العام. وسوف يقدم حوالي 200 مؤلف ومبدع من إسبانيا كتبهم في المعرض الذي يختتم فعالياته يوم الأحد. /