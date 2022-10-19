تراجع معدل التضخم في جنوب أفريقيا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات مكتب الاحصاء في جنوب أفريقيا التي صدرت اليوم الأربعاء.

ومن غير المرجح أن يؤدي هذا الانخفاض لتراجع البنك المركزي عن رفع معدلات الفائدة الشهر المقبل من أجل خفض الاسعار والعمل على استقرارها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الاحصاء القول إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى5ر7% مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بـ 6ر7% خلال شهر آب/أغسطس الماضي. وكان 13 من محللي بلومبرج قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 6ر7%.