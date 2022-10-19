

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام، أن فرق ادارة الإطفاء والانقاذ البحري وخفر السواحل عثرت على جثة المفقود في البحر مقابل الجزيرة الخضراء. وأوضحت الادارة أن ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغا ظهر اليوم الأربعاء يفيد بسقوط شخص في البحر عندما كان يستغل دراجة مائية، وقد هرعت الى الموقع زوارق مراكز السالمية والشويخ للإطفاء والإنقاذ البحري وفرقة الغواصين بمساندة من زوارق خفر السواحل والطيران العمودي التابع للجيش ووزارة الداخلية.



هذا، ونقلت الجثة بواسطة زورق خفر السواحل إلى مركز السالمية للإطفاء والإنقاذ البحري تمهيدا لتسليمها إلى جهة الاختصاص.