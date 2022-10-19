عبدالعزيز الفضلي

استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني اليوم وكلاء وزارة التربية في أول لقاء بعد توليه الحقيبة الوزارية، وذلك في مكتبه بديوان عام الوزارة في منطقة جنوب السرة.

وتبادل وزير التربية د. حمد العدواني مع الوكلاء الأحاديث والنقاش حول طبيعة العمل في كل قطاع، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود الجميع خلال المرحلة المقبلة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة.



وأشار إلى حرصه العمل على الارتقاء بالمنظومة التربوية، وتطوير العملية التعليمية، ومواكبة المستجدات الحديثة، لاسيما في ظل المتغيرات والاحداث المتسارعة، لافتًا إلى أن التعليم ركيزة أساسية في بناء الوطن وتطويره ونموه، ويجب علينا الاهتمام به.

حضر اللقاء وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، والوكلاء المساعدون، بالإضافة إلى مديرة المركز الوطني لتطوير التعليم .