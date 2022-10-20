ضمن مساعيها لتوسيع قاعدة موظفيها من المهنيين المحترفين والمساهمة في دعم الشباب الكويتي من خريجي الجامعة، شاركت شركة المشروعات السياحية بفاعلية في معرض الفرص الوظيفية والدراسية الخامس، الذي استضافته ونظمته الجامعة الأسترالية في الكويت وعقد في حرم الجامعة على مدار يومي 16 و17 أكتوبر الجاري.



وقد تضمنت مشاركة شركة المشروعات السياحية في معرض الفرص الوظيفية والدراسية الخامس إقامة منصة تفاعل من خلالها موظفو الشركة مع الباحثين عن عمل والطلاب من مختلف التخصصات وأوضحوا لهم الفرص الوظيفية المتاحة والمستقبلية لدى الشركة، وحرص موظفو المشروعات السياحية خلال المعرض على تسليط الضوء على السمات والإنجازات الرئيسية للموارد البشرية في الشركة بالإضافة إلى المشاريع السياحية والترفيهية التي تتولى الشركة إدارتها وتشغيلها.



وتأتي مشاركة شركة المشروعات السياحية في هذا المعرض بهدف جذب الخريجين الجدد والباحثين عن فرص لبدء الحياة المهنية على المستوى الوطني للطلاب من مختلف التخصصات، وتقديم المشورة لهم حول كيفية استخدام موقع شركة المشروعات السياحية على شبكة الإنترنت من أجل القيام بالتسجيل والتقدم لشغل الوظائف الشاغرة راهنا ومستقبلا. وتركز الشركة دائما على التواصل مع الشباب الكويتي وتمكينهم من الانضمام إلى فريق عملها من المهنيين المحترفين ليصبحوا قادة المستقبل. كما تأتي مشاركتها في معرض الفرص الوظيفية والدراسية الخامس لهذا العام، وكذلك مشاركاتها السابقة في معارض التوظيف المختلفة، انسجاما مع جهودها لتوظيف ورعاية المواهب الكويتية الشابة.